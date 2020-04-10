669 петропавловцев получат выплату из общественного фонда «Birgemiz»

Непримечательный снаружи, но очень уютный внутри. В этом доме живет Анастасия Гурьянова с 4-мя детьми. Предыдущее съемное жилье этой семьи простором не отличалось, а здесь пространства больше.

Несмотря на это самые маленькие ее члены любят все вместе проводить время именно в этой комнате. Старших в перерывах между уроками не оторвать от компьютера, у ребят помладше — свой досуг.

6-летний Игорь с Соней, она младше его на 3,5 года, не могут поделить плюшевую черепаху. Немного поспорив, девочка уступила и выбрала другую игрушку, а затем и вовсе села на колени мамы.

Женщина не может похвастаться большим заработком, сейчас в связи с карантинном и его не стало. Из-за нового вируса на время потерял работу и ее бывший супруг.

Анастасия Гурьянова, жительница г.Петропавловска:

— Узнала о 50 тысячах из инстаграмм, думала, не получу ничего. Но, получается я позавчера звонила в социальную защиту, они мне дали номер «Nur Otan», я сразу туда дозвонилась, посмотрели в списках, сказали, вы есть. В первую очередь заплачу за жилье, за май месяц.

С момента, как стало известно о выплатах из общественного фонда «Birgemiz», телефон городского филиала ведущей партии страны не замолкает ни на минуту. Такого шквала звонков здесь не было давно.

Кенес Мукушев, первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan»:

— У нас это телефон на двух линиях, и звонки поступают одновременно. Где-то среднее поступление звонков, наверное, мы за полчаса успеваем переговорить с 20 людьми.

Узнать о выплатах из фонда, учрежденного по инициативе первого Президента, можно в городском филиале партии «Nur Otan» по номерам, указанным на экране. Горячие линии работают с 9 утра до 6 часов вечера.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя Северо-Казахстанского филиала партии «Nur Otan»:

— По Петропавловску определены 3669 человек, по 7 категориям. Это в первую очередь, многодетные матери, которые получают АСП, инвалиды первой группы, матери, которые воспитывают детей инвалидов, труженики тыла. Их 11 человек, у которых минимальная пенсия. И более 1100 человек, которые получают минимальную пенсию. Ветераны ВОв и приравненные к ним, их более 270 человек.

Жанахмет Тащегулов, председатель правления регионального фонда «Birgemiz-Qyzyljar»:

— Эти средства не подлежат взиманию комиссионных со стороны банков, не должны они удерживаться на кредиты, другие задолженности, которые имеют граждане. Если арестованы счета, тоже не должно повлиять на то, чтобы этот гражданин полностью не получил сумму. 50 тысяч тенге полностью должны упасть на счет.

Североказахстанцы из районов на этот вид помощи рассчитывать не могут. Помимо петропавловцев, 50 тысяч тенге из фонда «Birgemiz» получат жители 23 крупных городов страны.

Дарья Пышмынцева