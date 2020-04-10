12 апреля — вербное воскресенье

12 апреля католики всего мира отпразднуют пасху, православные проведут в молитвах вербное воскресенье, но только не в храмах, а дома. В связи с введенным режимом ЧП все службы отменены, в целях безопасности прихожан.

Почувствовать связь с богом через священные тексты и традиционные праздничные ритуалы можно и дома, в кругу семьи. Именно это место сейчас самое безопасное. Представители духовенства в праздничные дни будут совершать священные обряды без прихожан.

Владимир, епископ Петропавловской и Булаевской епархии:

— Сегодня те колоссальные меры, которые наше правительство принимает по поводу предотвращения короновируса, должны быть поддержаны нашим обществом. Главная наша цель — сохранить святость человеческой жизни и здоровья. Впереди праздник вербного воскресенья, когда 1000 горожан идут в церковь, чтобы осветить святую вербу-символ встречи со Христом. Так и мы можем это сделать дома, взять вербу, окропить ее святой водой. И у вас будет та святыня, за которой вы должны были идти в храм.

Дарья Пышмынцева