Задержка доставки продуктов из он-лайн магазинов — мера вынужденная

Общество

20:23 9 Апреля 2020

Онлайн-доставка на дом. Многих североказахстанцев, живущих в карантинных подъездах, интересует, почему приходится так долго ждать доставки продуктов. Ответ на этот вопрос дали волонтёры и представители интернет-магазинов, которые занимаются оформлением заказов.

Напомню, это супермаркеты «Семейный» и «Северный». По словам представителей торговых сетей, заявки от горожан они принимают с 9 до 11 утра. Далее, до 14:00 продавцы обрабатывают заказы и собирают продовольственные корзины.

Уже после пять мобильных групп в составе добровольцев отвозят продукты по адресам. Все волонтеры строго соблюдают правила безопасности. Сейчас в Петропавловске насчитывается 16 подъездов жилых домов, изолированных из-за коронавируса.

Анна Ващенко, руководитель интернет-магазина «Семейный»:

— К обеду приезжает отдельная машина, отдельные сотрудники, которые занимаются доставкой. Это служба находится отдельно от интернет-магазина.

Алла Писаренко, председатель ассоциации деловых женщин СКО: 

— Мы сделали такие пьедесталы, обили их тканью и поставили возле карантинных подъездов, чтобы ставить продукты. Это гигиенично, их можно обрабатывать. При наличном расчёте обрабатываем деньги в специальном сейфе. В супермаркеты привозим продезинфицированные деньги.

 

 

Абай Альжанов

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