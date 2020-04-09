Задержка доставки продуктов из он-лайн магазинов — мера вынужденная

Онлайн-доставка на дом. Многих североказахстанцев, живущих в карантинных подъездах, интересует, почему приходится так долго ждать доставки продуктов. Ответ на этот вопрос дали волонтёры и представители интернет-магазинов, которые занимаются оформлением заказов.

Напомню, это супермаркеты «Семейный» и «Северный». По словам представителей торговых сетей, заявки от горожан они принимают с 9 до 11 утра. Далее, до 14:00 продавцы обрабатывают заказы и собирают продовольственные корзины.

Уже после пять мобильных групп в составе добровольцев отвозят продукты по адресам. Все волонтеры строго соблюдают правила безопасности. Сейчас в Петропавловске насчитывается 16 подъездов жилых домов, изолированных из-за коронавируса.

Анна Ващенко, руководитель интернет-магазина «Семейный»:

— К обеду приезжает отдельная машина, отдельные сотрудники, которые занимаются доставкой. Это служба находится отдельно от интернет-магазина.

Алла Писаренко, председатель ассоциации деловых женщин СКО:

— Мы сделали такие пьедесталы, обили их тканью и поставили возле карантинных подъездов, чтобы ставить продукты. Это гигиенично, их можно обрабатывать. При наличном расчёте обрабатываем деньги в специальном сейфе. В супермаркеты привозим продезинфицированные деньги.

Абай Альжанов