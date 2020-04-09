За последние 5 дней в СКО не зарегистрировано новых случаев заражения

С 3 апреля в Петропавловске ввели карантин. Длится он уже почти неделю, но, кажется, далеко не все еще поняли, зачем он нужен. Закрыты непродовольственные рынки, магазины, частные медицинские кабинеты, кафе и рестораны работают только на доставку. Все это сделано с одной целью — остановить дальнейшее распространение инфекции.

Асет Жуматов, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Петропавловска:

— Если мы вводим ограничительные мероприятия в каком-то городе или населенном пункте, это делается для того, чтобы именно разорвать цепочку инфекционных болезней, то есть, ограничивая передвижения людей, работу тех или иных объектов, мы увеличиваем шансы, что у нас будет меньше больных.

Эпидемиологический процесс не прервать, пока мы ходим в гости, гуляем по улицам или торговым центрам. Потому карантин — мера вынужденная и необходимая. Только оставаясь дома, есть шансы не заболеть и не заразить других. Поэтому те же магазины работают до 18.00 часов.

Ведь чем дольше они открыты, тем больше людей через них пройдет. Кстати, санитарные врачи рекомендуют североказхастанцам отправлять за продуктами одного и того же члена семьи, желательно раз в несколько дней.

Асет Жуматов, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Петропавловска:

— Если мы ограничиваем движение людей, то у нас риски заражения уменьшаются, поэтому мы приходим к таким, казалось бы, жестким мерам, когда закрываем все непродовольственные магазины, образование дистанционно идет, то есть минимизируем контакты.

Сейчас в СК 24 инфицированных и 1 выздоровевший от COVID-19. Последний случай заражения выявили 4 апреля, почти неделю назад. Это значит, что принимаемые меры дают результат. Поэтому соблюдать их должен каждый.

Алена Хан