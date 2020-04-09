За несоблюдение правил карантина водителей наказывают в Петропавловске

Отсутствие маршрутного листа и справки с места работы — эти нарушения самые распространенные среди населения. Полицейские их регистрируют чуть ли не у каждого третьего водителя. Много и таких случаев, когда у человека есть документ, подтверждающий, что он выехал по уважительной причине.

Но, справка, как оказывается на деле, не соответствует образцу. Кстати, с ним можно ознакомиться на официальном сайте акимата города.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Категория разделена: на людей, которые работают, у них должны быть два документа: в маршрутном листе — где они едут, куда они едут, зачем. Второй документ-справка, что он, действительно, работает на том-то предприятии. Это нужно для того, чтоб мы знали, что человек действительно едет на работу. Вот эти 2-3 дня население не полностью понимало, некоторые умудрялись собственные справки делать, ставить любые печати. А потом еще возмущаться, почему нас останавливают.

Чтобы впредь избегать таких ситуаций, в городском акимате составили перечень всех действующих предприятий. Через несколько дней он пополнится и контактными данными всех работников. Сейчас эти списки обрабатываются.

Будет создана графа, где четко можно увидеть, кто работает на производстве и вынужден передвигаться по городу, а кто трудится дома, «на удаленке», у таких людей острой необходимости в перемещении нет.

Это распространенное нарушение среди таксистов.

Несмотря на то что со многими из них проведена профилактическая беседа, нашлись и такие, кто до сих пор игнорирует основное правило — осуществлять перевоз пассажиров только при регистрации в качестве ИП.

Если такой таксист полицейским попадается первый раз — дается разъяснение, при выявлении повторного нарушения — составляется протокол. Никаких оправданий, мол, документы забыл дома или еще не готовы, не принимаются. Отвечать будет каждый, по всей строгости закона.

Жандос Мухатов, начальник управления полиции г.Петропавловска:

— Кто будет привлекаться они будут отвечать по статье 476 кодекса административного правонарушения. Составляется протоколы, решение, конечно, за судом. Есть предупреждения, штрафы, есть аресты.

Кстати , штраф за отсутствие необходимых документов и бесцельные «покатушки» по улицам областного центра составляет 10 МРП.

Анжелика Сычева