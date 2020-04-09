В Казахстане начала работать интерактивная карта открытых бюджетов

Новости МТРК

20:58 9 Апреля 2020

На специальном сайте любой желающий может увидеть, как расходует средства, та или иная государственная организация. Интерфейс разработчики постарались сделать максимально удобным для пользователей. Также у них есть возможность оставить свой вопрос, обращение или жалобу.

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar — adaldyq alańy»:

— На данный момент в данную карту опубликовано 1477 бюджетов, на общую сумму более 300 млрд тенге. Здесь и бюджеты самых государственных органов, то, что они покупают, то, что они строят. Любой гражданин может открыть этот сайт, посмотреть объект, сколько на него потрачено, какая сумма, кто является заказчиком, как проводится работа по нему. Этот инструмент позволяем выработать метод общественного контроля и мониторинга.

 

 

Айгерим Мукашева

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