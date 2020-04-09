Североказахстанцы о статье Елбасы «Когда мы едины — мы непобедимы»

«Там, где нет единства — нет благополучия» — слова великого Толе би. Их в своем недавнем обращении к народу процитировал Елбасы. Первый президент подчеркнул о необходимости в это непростое для Казахстана время сплотиться. А еще призвал волонтеров, активистов проявить альтруизм и совершать добрые дела.

Альфараби Мынбай, специалист молодежного ресурсного центра СКО:

— На сегодня в молодёжном ресурсом центре около 100 волонтёров. Мы ходим к пожилым людям, пенсионерам и инвалидам. Выполняем их поручения, к примеру, такие, как сходить в магазин, или в аптеку. Обращаются к нам часто, а мы помогаем.

Не остаются в стороне общественники. Областная ассоциация деловых женщин с самого первого дня введения ЧП занимается пошивом масок и защитных костюмов. Бесплатно раздают многодетным, малоимущим семьям, пенсионерам, инвалидам, сиротам и другим. А еще поставляют еду жителям карантинных домов.

Сауле Сулейменова, член ассоциации деловых женщин СКО:

— Понимаете, что этот вирус быстро распространяется. И не защищённым в эти карантинные дома не нужно входить в эту зону. Центр праздничной индустрии выделил «Газель». С помощью транспорта развозим продукты.

Оказывать помощь добровольцы стараются оперативно, по мере своих возможностей. Они хотят, чтобы никто из нуждающихся не был обделен вниманием.

Абай Альжанов