С начала введения карантина в перинатальном центре родились 69 малышей

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— С момента распространения коронавируса во всем мире число умерших перевалило за 89 тысяч. В Казахстане Covid-19 унес жизни 7 человек из Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Карагандинской и Туркестанской областей. Статистика, от которой становится не по себе, как и от всего происходящего из-за нового вируса. В это непростое время всем и даже нам самим очень не хватает позитивных новостей. Поэтому этот материал — про новую жизнь.

С начала 2020-года, именно тогда появился Covid-19, в мире родились больше 38 млн человек. С момента прихода в Казахстан нового вируса в нашей стране на свет появились приблизительно 100 тысяч человек. С начала ввода карантина в областном перинатальном центре родились 69 маленьких североказахстанцев.

35 мальчиков и 34 девочки. Врачи областного перинатального центра признаются, почти каждый день, наблюдая за рождением новой жизни, ненадолго забываешь о новом вирусе и карантине. Первый крик ребенка, улыбка и слезы радости мамы наполняют счастьем и энергией здешних работников. На такие же эмоции они стараются настроить своих рожениц.

Наталья Клебан, заведующая родильным отделением областного перинатального центра:

— В ОПЦ не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Все женщины рожали здоровые. И дети, и мамы чувствуют себя удовлетворительно. Мы сейчас практикуем раннюю выписку, поэтому население и родственники должны нас понимать. Чем реже пациенты — женщина и ребенок — находятся в стационаре, тем меньше мы подвергаем себя риску инфицирования.

С этой же целью на время карантина в областном перинатальном центре запрещены партнерские роды. Взять на них родственника, мужа или близкую подругу североказахстанкам нельзя. Это, как и многое другое, делается для безопасности мамы и ребенка.

Кристина Мозолева, жительница г. Петропавловска:

— Я рожала в период пандемии. Главное — это не поддаваться панике, слушать врачей. В палатах проводится дезинфекция, кварцевание. Постоянно обрабатывают все.

Наталья Клебан, заведующая родильным отделением областного перинатального центра:

— В условиях риска распространения коронавирусной инфекции работа акушерского персонала перенастроена с этим учетом. При поступлении пациентки разделяются на 2 потока, и подозрительные пациентки у нас могут госпитализироваться в карантинные и инфекционные боксы. Внешний вид встречающих вас наших медработников в защитных костюмах не должен пугать.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Не пугает, а вдохновляет. С пандемией коронавируса в мире появились новые имена. Так, в России мальчика назвали Ковид. Такое же имя дали одному из двойняшек в Индии, а девочку назвали Короной.

Родители: — Я считаю, и жена согласна с этим, имя звучное, сильное и к тому же оригинальное. Это не Ваня, Саша, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь. — С остановкой движения автотранспорта мы добрались до больницы поздно ночью после долгих мучений. Поскольку роды произошли после таких трудностей, мы хотели, чтобы имена были запоминающимися и уникальными. Мы хотим, чтобы страх, связанный с этими именами, прекратился, и общественность сосредоточилась на санитарии и гигиене.

Наталья Клебан, заведующая родильным отделением областного перинатального центра:

— Мы ведем, скажем так, неофициальную статистику. И пока никто из мам и пап не называл своих детей короной или ковидом.

Дарья Пышмынцева