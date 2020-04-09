Республиканский он-лайн турнир по бес асык провели в РК

Спорт

19:46 9 Апреля 2020

Этот национальный вид спорта особенно популярен сейчас среди молодежи. В игре приняли участие 13 конкурсантов из 8-ми областей. Наш регион представляла десятиклассница Сания Зейкенова. Она — из района Шал акына. Как и все участники, свои способности она продемонстрировала дистанционно. И заняла 3-место.

Сания Зейкенова, участница республиканского турнира по бес асык:

— Тренировки проходят дома, и, надо сказать, разница чувствуется. Если в школе за мной следит тренер и помогает исправлять ошибки, то дома приходится самой оттачивать каждое движение. В целом я довольна своим результатом. В планах у меня — продолжать тренировки, пусть пока и в домашних условиях. Бес асык — очень полезная игра.

 

 

Айгерим Мукашева

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