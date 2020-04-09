Продуктовые пакеты получили сегодня пенсионеры и инвалиды

Галина Петрова была в рядах тех, кто самоотверженно ковал победу в тылу Великой Отечественной. Всегда стойко переносит все жизненные испытания и трудности, рассказывает ветеран труда. Жаловаться не привыкла, даже на здоровье, которое в последнее время немного подводит.

Три месяца назад Галина Николаевна упала и сломала тазобедренную кость. Теперь прикована к постели. Потому гостям очень рада, тем более, когда они с такими подарками.

Галина Петрова, жительница г.Петропавловска:

— Большое спасибо от всей души. Я очень довольная. Как вы узнали и пришли ко мне. Такие хорошие и молодые ребята. Спасибо вам большее. Дай бог вам всего хорошего и доброго.

Продуктовый набор вручили в этот день и супругам Каскеевым. Пенсионеры из-за пандемии коронавируса из дома не выходят. Говорят, — лучше не рисковать, особенно в преклонном возрасте.

Заит Каскеева, житель г.Петропавловска:

— Мне 88 лет, а моей супруге 85. Спасибо большое ребятам за помощь пенсионерам. Пусть будут здоровы. Главное сейчас — беречь себя и родных.

Жумабике Каскеева, жительница г.Петропавловска:

— Спасибо большое. Нам очень приятно, что про нас не забывают. Пакеты такие большие принесли. Ещё и прямо домой. Даже не знаю, как благодарить.

Не выходит из дома и 81-летняя Тамара Тум. Подводят ноги, да и зрение уже не такое, как в молодости. Говорит, — вниманием её не обделяют. В преддверии праздников приносят продукты. Но получить их в обычный день оказалось ещё приятнее.

Тамара Тум, жительница г.Петропавловска:

— Спасибо! Ждём весну. Настроение поднимаем сами себе. Всё будет хорошо…

За день работники ТОО «Kaz Fortis» объехали порядка 50 адресов. Многие бабушки и дедушки дверь открывали неохотно, боялись. Тем более навещали в этот день одиноко проживающих. Пришлось оставить у соседей несколько пакетов. В них помимо круп, сахара, масла и чая, есть и сладости.

Чтобы, даже сидя дома, настроение было отличным. ТОО «Kaz Fortis» занимается дорожно-строительными работами. Правда, сейчас из-за пандемии коронавируса работу пришлось приостановить. Но без дела здесь сидеть не привыкли.

Шандер Эдуард, директор ТОО «Kaz Fortis»:

— Мы хотим, чтобы люди знали, что они не одиноки. И не только государство, но и мы, бизнесмены, заботимся и помогаем нашим согражданам. Это обычное для нас дело. ТОО «Kaz Fortis» и семья Карапетян каждый год занимаемся благотворительностью. В прошлом году мы потратили около 7 млн. Построили дорогу на въезде в церковь. Также ребенку больному помогли.

А на продуктовые пакеты для инвалидов и одиноко проживающих потратили 400 тысяч тенге. Руководство предприятия говорит, что это не последняя их благотворительная акция.

Айгерим Мукашева