Конные полицейские Петропавловска начали патрулирование дач

Патрулирование дачных обществ в районе посёлков Заречного и Новопавловки конные полицейские начали 6 апреля. Профилактика краж, правонарушений и помощь населению во время паводка – это основные задачи стражей порядка на ближайшее время.

Полицейские изучают ситуацию, обмениваются контактами с председателями и охранниками. Многие из них хорошо знакомы еще с прошлых дачных сезонов.

Александр Дылдин, председатель садоводческого общества «Ренет»:

— Регулярно ездили ребята, контролировали. В связи с этим пошел спад краж. А так кражи были, постоянно. Ну, домики взламывают, вытаскивают мелочь всякую, алюминий, медь, железо. Это прекратилось.

Всадники напоминают о необходимости самоизоляции, о том, что в период угрозы пандемии нельзя собираться больше трёх человек, нужно соблюдать дистанцию между людьми в два метра. Согласно постановлению главного санитарного врача СКО, покидать дом можно только для выхода на работу, в магазины и аптеки шаговой доступности, для выноса мусора. Дачи в этот список не входят.

Жаксылык Кожелдаков, командир кавалерийского взвода отдела местной полицейской службы УП г. Петропавловска:

— Дачные общества «Ренет», «Жемчужина», «Весна», «Строитель», «Тихая заводь», «Зеленый луг», «Сатурн» — туда ребята выехали на патруль. Еще один патруль выехал в сторону Новопавловки, там еще около 9 дачных обществ. Они патрулировать будут с 14 до 19 часов, чтобы предупредить кражи.

Маршруты конной полиции охватывают 17 дачных обществ. В связи с режимом ЧП по коронавирусу для петропавловцев дачный сезон откладывается. Тем не менее предотвращение краж остаётся одной из актуальных сезонных задач.

По самому труднопроходимому ландшафту конные патрули будут регулярно совершать объезды садоводческих обществ до окончания сезона.

Анастасия Остертак