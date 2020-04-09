9 апреля в Северо-Казахстанской области в огне погибли два человека

Ранним утром 9-го апреля огненная стихия не на шутку разыгралась в самой живописной части региона. На пульт спасателей Айыртауского района с периодичностью примерно в 30 минут поступило сразу два вызова на пожар. 1-й произошел в жилом доме в селе Имантау.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— К месту пожара был направлен один пожарный автомобиль, пожарного поста в села Арыкбалык. Одновременно выехал пожарный автомобиль пожарного поста индивидуального предпринимателя. На момент прибытия было установлено, что произошло возгорание потолочного перекрытия. Жертв и пострадавших на данном объекте не было.

В 8 часов 24 минуты огнеборцы выехали на следующий пожар. На этот раз открытым пламенем горел жилой дом в селе Арыкбалык. Через 5 минут спасатели оказались на месте. До их прибытия успел взорваться один газовый баллон, то же самое произошло снова, но уже во время ликвидации пожара. Его общая площадь составила около 190 кв метров.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Было обнаружено два человеческих тела, без признаков жизни. Хозяин дома 63 дома рождения, гражданин РФ имел вид на жительство, вахтовик, работал вахтовым методом. С ним жила сожительница 73 года рождения, гражданка РК.

Сейчас на месте происшествий работают специалисты исследовательской пожарной лаборатории. С их помощью удастся выяснить причины возгораний. С 5-го апреля участились они и на полях, причем не только в нашей, где уже произошло 16 случаев горения травостоя, но и в соседних областях.

Дарья Пышмынцева