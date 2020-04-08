Строительство спорткомплекса для воспитанников ВК «Куаныш» продолжится

Спорт, Строительство

19:41 8 Апреля 2020

Его возведут по соседству с оранжереей ботанического сада. Там выразили обеспокоенность, что здание спортивного комплекса может перекрыть солнечный свет, который так необходим экзотическим растениям. И как следствие, это приведет к их гибели.

Была проведена независимая экспертиза. Её заключение — новый комплекс никак не помешает ботаническому саду. И он не останется в тени. Поэтому строительно-монтажные работы заказчик планирует начать сразу после окончания периода чрезвычайного положения.

Высота нового спорткомплекса будет 15 метров. По параметрам площадка соответствует мировым требованиям. Сейчас волейболистки клуба «Куаныш» играют в высшей национальной лиге страны.

Виталий Янышев, специалист отдела строительства, архитектуры и градостроительства г.Петропавловска:

— До этого поступали обращения представителей ботанического сада по вопросам инсоляции зеленых насаждений. Были даны разъяснения по факту обращения. Получено положительное заключение экспертизы. Эксперты у нас независимы от субъектов архитектурной деятельности. Мнения экспертов, думаю, анализировать не стоит.

 

 

Дарья Пышмынцева

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