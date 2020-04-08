Полицейские Петропавловска раскрыли квартирную кражу в особо крупном размере

В Петропавловске полицейские раскрыли квартирную кражу в особо крупном размере. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств и сбор дополнительных доказательств по этому делу.

31 марта петропавловский предприниматель обратился в полицию по факту квартирной кражи. Когда хозяев не было дома, неизвестные проникли в жилище, вскрыли сейф и похитили деньги. Ущерб составил 6 с половиной миллионов тенге. Злоумышленники почти не оставили следов.

Тем не менее изучив имеющиеся улики, полицейские установили двух подозреваемых. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Всего с начала года в СКО зарегистрировано 240 квартирных краж, 204 из них раскрыты.

Данияр Галиакпаров — старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— За совершение данного преступления были изобличены и задержаны двое ранее судимых жителей Кызылжарского района и города Петропавловска. В настоящее время данные лица водворены в изолятор временного содержания по статье 128 Уголовно-процессуального Кодекса РК.

Анастасия Остертак