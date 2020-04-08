Подать заявку на установление инвалидности можно, не выходя из дома

Общество

20:51 8 Апреля 2020

Чтобы заказать госуслугу об установлении инвалидности, нужно зайти на egov.kz и выбрать сервис «электронное обращение». Затем заполнить свои данные с приложением отсканированных документов или фотографий, которые сделаны с помощью смартфона. Быстро, а главное — удобно, — говорят в профильном управлении.

Салима Алпысова , и.о заместителя руководителя по вопросам медико-социальной экспертизы департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по СКО:

— Ваше заявление направляется в департамент труда и социальной защиты по месту жительства услугополучателя. После поступления электронных документов на ПЭП департамента, документы изучаются в течение 2 дней. При неполном пакете документов специалисты отдела связываются с услугополучателями с рекомендациями, чтобы они переправили документы в исправленном виде.

Результаты можно будет узнать в личном кабинете электронного правительства, либо в ответе на заявление, которое поступило через сервис цифрового обращения. Специалисты отдела оказали уже 55 таких услуг. Рассчитывают, что в период ЧП работа продолжится.

Мереке Мухамедьяров, руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по СКО:

— Согласно введённым изменениям, лицам, имеющим инвалидность со сроком окончания с 16 февраля и по окончании ЧП, в автоматическом режиме продлеваются сроки инвалидности. Следовательно, данные лица будут получать пособие. 

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил проиндексировать пенсии и госпособия на 10% в годовом выражении. Перерасчет коснется более 135 тысяч североказахстанцев.

 

 

Абай Альжанов

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