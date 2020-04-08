Некоторые североказахстанцы игнорируют правила санитарных норм

Каждый день через супермаркет «Магнум» проходит несколько сотен жителей областного центра. Большинство из них, несмотря на возможность доставки продуктов на дом, привыкли ходить за ними сами. Встретить клиентов, как полагается, они готовы, обеспечив при этом все требования безопасности в период режима ЧП.

Ильяс Илан, директор городского филиала ТОО «Магнум»:

— Максимально усилены меры по соблюдению санитарных норм. На территории магазина присутствуют санитайзеры, сегодня была проведена полная дезобработка всей территории торгового зала. По указанию акима области введен жесткий контроль на входе для посетителей: измеряем температуру, проверяем наличие масок. На постоянной основе проводится обработка тележек, кассовых лент и другого торгового оборудования.

И даже при таких, казалось бы, идеальных условиях, если горожане самостоятельно не будут соблюдать элементарных правил безопасности, из супермаркета они могут отправиться прямиком на больничную койку.

Как этого избежать? Соблюдайте дистанцию! Золотое правило двух метров поможет вам сохранить здоровье и защитить себя и окружающих от нового вируса. Чтобы покупатели долго не гадали над тем, как отмерить нужно расстояние у касс сделали специальную разметку.

За соблюдением всех правил и норм с момента ввода ЧП следят стражи порядка и санитарные врачи. Сегодня вместе с городским акиматом они в очередной раз вышли в рейд.

Гульнара Сеитова, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Проводится мониторинг по объектам массового посещения населения. Это крупные супермаркеты, продовольственные магазины, банки, автомойки. В этих местах мы проверяем выполнение постановления главного санитарного врача. Многие торговые магазины нарушают эти требования.

Например, не все продавцы отпускают товар в перчатках. Это проблема маленьких магазинов, рассказали санитарные врачи. По соблюдению расстояния среди покупателей у них тоже много нареканий.

Дарья Пышмнцева