Карантинные меры в Петропавловске ужесточат

Короновирус в телевизоре, коронавирус в соцсетях, коронавирус в продуктовом магазине. Сегодня о нём мы слышим буквально повсюду. У большинства жителей нашей страны каждый новый день начинается с посещения сайта, где можно найти самые свежие данные по заболевшим.

Североказахстанцы пристально следят за графой, посвященной их области. Всю прошлую неделю цифры в ней постоянно росли. Тогда, казалось, что эту адскую машину под названием коронавирус уже ничего не остановит. Но с прошлых выходных наступило затишье и время других, наконец-то позитивных, новостей.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Один человек выздоровел и был выписан домой. Сейчас в инфекционном стационаре остаются 24 заболевших коронавирусом. Они под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. На сегодня в области тяжелобольных нет. Нам удается сдерживать темп распространения вируса, благодаря предпринимаемым строгим мерам. За последние дни мы не видим роста. Значит, карантинные меры дают свой результат.

Закрепить его можно исключительно совместными усилиями. Только действуя сообща, мы сможем выйти из карантина и вернуться к жизни, которая была до него. Вот только «работать в команде» на общее дело, для петропавловцев оказалось задачей не из легких.

Это подборка кадров, снятых начиная с момента ввода карантина в разных частях города, доказывает, что по новым правилам привыкли жить далеко не все его жители. Возможно, покидая без веской причины стены своего дома, они чувствуют себя героями приключенческого фильма или квеста — «спрячься от сотрудников полиции».

Вот только все, что сегодня происходит в северном регионе, не выдумка, а реальность, изменить которую можем только мы сами.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Хватит без необходимости выходить из дома и ходить по улицам. Мы, надеясь на сознательность граждан, убрали уличные патрули, тут же жители стали нарушать требования карантина. Наши пожилые в группе высокого риска, но и они также нарушают режим карантина. Проводите свободное время с семьей. Сидите дома и не будет штрафа. В противном случае полицейские будут жестко пресекать нарушения.

Всего за период режима ЧП североказахстанские стражи порядка выявили свыше 80 нарушений режима ЧП. Большая часть из них связана с нахождением людей в общественных местах без необходимости. О бесцельных «покатушках» на автомобиле по городу тоже давно пора забыть.

В течение 2-3 дней полиция совместно с акиматом Петропавловска будет отрабатывать движение автотранспорта. После 20:00 вечера лишнее движение пресекается. Под запрет на время карантина попали поездки на дачи. Что касается прогулок с собаками…

Чтобы никто не использовал домашних любимцев, как предлог для долгих скитаний по городу, их выгул разрешен только в пределах придомовых территорий.

Кумар Аксакалов аким Северо-Казахстанской области:

— Кроме того, в Петропавловске с шести утра до восьми утра все, кто занимается поставкой продуктов питания, должны обеспечить развоз по продуктовым магазинам. С 8 утра до 10 утра легковым автомобилям разрешается проезд от дома до работы. С 10 утра до окончания рабочего дня будет минимизировано передвижение машин без нужды.

Напомню, что походы за продуктами можно тоже сократить или на время карантина в целях безопасности свести к нулю с помощью служб доставки при городских супермаркетах. Они из-за наплыва клиентов в сетях «Семейный» и «Северный» были перегружены, чтобы решить эту проблему там набрали дополнительный штат.

Услуга доставки продуктов 24 часа доступна теперь и в «Магнуме», а также торговом доме «Пирамида». На входе в супермаркет у петропавловцев теперь будут измерять температуру. Через такую же процедуру должны проходить сотрудники предприятий.

Без нее они не могут подойти к своим рабочим местам. Многие североказахстанцы сегодня лишены возможности их посещать и трудиться. В нашей области заявку на получение социальной выплаты подали более 7 тысяч человек. 3 тысячи их уже получили.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Созданный по инициативе Елбасы фонд «Bizbirgemiz» оказывает персональную поддержку социально-уязвимым слоям населения. Малообеспеченные граждане области получили продуктовые наборы и санитарно-гигиенические средства защиты. Всего было доставлено 1252 набора, из них по областному центру — 596. Акция продолжается. Также финансовая поддержка будет оказана социально-уязвимым слоям населения. Материальная помощь в размере 50 тысяч тенге будет перечислена на счета получателей.

Прямая персональная поддержка из общественного фонда «Birgemiz» будет оказана социально-уязвимым слоям населения. Всего определено 7 категорий: малообеспеченные многодетные семьи;

нуждающиеся инвалиды;

семьи, воспитывающие ребенка-инвалида;

пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально-уязвимых слоев населения;

дети-сироты, (круглые сироты и дети, потерявшие одного из кормильцев);

участники ВОВ и инвалиды, приравненные к ним;

труженики тыла.

Дарья Пышмынцева