Елбасы: «Когда мы едины — мы непобедимы»

Ни для кого не новость, что во времена невзгод активизируются те, кто сеет ложь, провокации и панику, используя это в своих корыстных целях. Я призываю наш народ остерегаться этих популистских и подстрекательских разговоров. Потому что человек, по-настоящему заботящийся об общественном благе, доказывает свою правоту не громогласными заявлениями, а конкретными добрыми делами. Нурсултан Назарбаев, Первый Президент РК

Из-за введения чрезвычайного положения наша жизнь кардинально изменилась. В тяжелые для страны минуты проявили себя настоящие ее патриоты. Большой вклад в общее дело вносят волонтеры, инициативные бизнесмены, представители общественности.

А недавно в регионе создали фонд «Birgemiz-Kyzyljar». Поставляют нуждающимся продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, а еще помогают в домашнем хозяйстве.

Владимир Витченко, заместитель председателя общественного фонда «Birgemiz-Kyzyljar»:

— Фонд «Birgemiz» создан, чтобы помогать социально уязвимым слоям населения. Таких у нас 3000 семей. Сейчас фонд формируется из благотворительных средств республиканского и местного бюджета. Заявки у нас собираются в 3 центрах: АНК, МРЦ, Ассоциация деловых женщин, и у нас, в филиале партии «Нур отан.

Протягивают руку помощи в непростое время и местные перевозчики. С введением карантина они сменили фронт работы: теперь ежедневно 2 раза в день они возят врачей, полицейских, сотрудников коммунальных служб и предприятий жизнеобеспечения региона.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «Автотранспортный союз СКО»:

— Да, нам сегодня трудно. Мы привыкли жить в быстротечности, привыкли трудиться, двигаться. Но на сегодня нужно остановиться, оглянуться, обернуться. Принять меры, о которых просит Правительство. Мне хотелось бы сказать всем гражданам страны: от нас всех зависит, сколько еще продлится это тяжелое время.

По словам Елбасы, за годы независимости мы пережили многие трудности и кризисы. Только благодаря сплоченности народа преодолевали испытания. И сейчас мы должны быть едины.

Абай Альжанов