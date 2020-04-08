Дождь, мокрый снег, сильный ветер и угроза паводка

Не на шутку стихия разбушевалась в Кокшетау. Порывы ветра были такой силы, что за считанные секунды оставили пятиэтажку без крыши. Чудом удалось избежать жертв и пострадавших. Меньше повезло жителю села Урумкай Акмолинской области. Сорванная со здания, кровля обрушилась на сторожа. От полученных травм 40-летний мужчина погиб на месте.

Автор этого видео тоже житель Кокшетау. В общем, выпало городу, точнее, его зданиям, немало испытаний на прочность. Нелёгким вторник был и для костанайцев. Они активно выкладывали фото и видео бурана в соцсети. А чем ещё заниматься, если снежный ураган оставил их без света, воды и отопления?

В северных регионах страны стихия будто бы кричала: «Сидите дома!». Не исключение и капризная североказахстанская погода. Во вторник из-за сильного ветра сорвало кровлю у 24 объектов области. Пострадали школы, больницы, частные дома и, к сожалению, североказахстанцы.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Мы имеем 2 пострадавших. В 2 часа ночи в Тимирязевском районе мы получили сообщение, что в с. Комсомольское в результате сильного порывистого ветра (30 м/с и более) произошел срыв кровли со здания магазина на площади 260 кв.м.

Из-за сорванного профлиста травмы получили двое мужчин 30 и 42 лет. Их госпитализировали в районную больницу. Состояние врачи оценивают, как стабильное. А медики лечебницы, что в районе Магжана Жумабаева, сейчас тоже оценивают… масштабы ущерба. Ветер в Булаево унес кровлю больницы. К счастью, обошлось без жертв.

Несёт опасность для североказахстанцев и водная стихия. Так, во вторник близ села Гусаковки Айыртауского района спасатели отметили повышение уровня воды в реке Бабык-бурлук. Это из-за заторов льда. Потому провели взрывные работы, вода пошла вниз по течению. По такому же сценарию работали вблизи Рузаевки района имени Габита Мусрепова.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— С учётом того, что у нас образовались минусовые температуры, и мы видим, что истоки рек повышения уровня воды не дают, мы сегодня — завтра должны пропустить большие объёмы воды, которые в дальнейшем поступят в чашу Сергеевского водохранилища. Сегодня будем в напряжённом режиме работать.

На Сергеевском водохранилище перелив достиг 127 см. Хорошая новость, почва уже немного прогрелась и начинает впитывать осадки, докладывают спасатели. Переливы прекратились на 27 участках автодорог, но ещё на 11 — сохраняются.

Айгерим Мукашева