Вместо привычных занятий — связь с учителем через интернет и уроки, транслируемые телеканалами «Балапан» и «Ел арна». На изучение одного предмета там выделяется около 10 минут. Видеоролики — хорошая подмога учителям и школьникам.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— И учителя, и учащиеся могут выходить в свободное и удобное для них время. Для организации нормального учебного процесса. То же самое касается и домашних заданий. Нет определённого времени, в рамках которого учащиеся должны отправлять выполненные задания.

12 школ региона продолжают работу в штатном режиме. Это связано с небольшим количеством учащихся, слабым сигналом интернета и отдалённостью от областного центра. Такие образовательные учреждения находятся в Айыртауском и Акжарском районах. Также есть школьники, которые получают задания через отделения «Казпочты».

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— На сегодняшний день через «Казпочту» задания получают 112 учеников. Это учащиеся из района Магжана Жумабаева — 43 учащихся, Тайыншинского — 15, И наши коррекционные областные школы — 54 учащихся.

Студенты на онлайн-обучение перешли ещё 16 марта. «ZOOM», «Microsoft teams», «SOVA» и многие другие платформы стали для них незаменимыми помощниками. В местной альма-матер на новый формат перешли более 7000 очников. Более 200 студентов из Индии и факультета «Foundation» продолжают проживать в общежитиях университета.

Жанар Таласпаева, и.о. проректора по академическим вопросам СКГУ им. М.Козыбаева:

— В университете работают 1093 работника, из них 479 — это преподавательский состав. Все они переведены на дистанционную работу.

При переходе на новый формат у учащихся и их родителей появляется немало вопросов. Для их решения в управлении образования открыли call centre, обратиться туда можно по номеру 35-00-07. С первого апреля туда поступило около 100 звонков. Такой центр есть и в СКГУ.

Айгерим Муканова