ТОО «Радуга» освоило производство дезинфицирующих тоннелей

После дождя всегда появляется радуга. А то, что сейчас происходит в северном регионе, как и по всей стране, можно назвать «вирусным ливнем». Чтобы защитить от него североказахстанцев, в ТОО «Радуга» с середины марта расширили линейку продукции и начали производить антисептики под маркой «Сделано в Северном Казахстане».

Такие дезинфицирующие средства можно встретить на прилавках практически всех аптек Петропавловска. Напомню, городские улицы, тротуары и скверы тоже обрабатывают специальными средствами, изготовленными на «Радуге».

В режиме карантина компания решила не останавливаться на достигнутом и снова удивила жителей области необычной и полезной новинкой. Такую разработку в нашей стране можно встретить редко.

Дмитрий Шарапаев, генеральный директор ТОО «Радуга»:

— Это итальянско-турецкая кабина, называется дезинфицирующий тоннель. Мы посмотрели и подумали, почему бы не сделать ,и решили сделать себе на предприятие. Поступил заказ от «Достык молла», что нужно поставить. Сейчас у нас в заказе 10 кабин. Сейчас предварительно от 350 до 500 тысяч, потому что сейчас кинулись за насосами, они импортные, буквально стоил 50 тысяч, а сейчас 100. Сейчас заказываем в Алмате, потому что все, что было здесь, забрали.

В день на предприятии могут изготовить 3-4 таких дезинфицирующих тоннеля. Если заказов станет больше, то эта цифра вырастет, мощностей у компании для этого достаточно. Как и специального средства. Объем бака, который находится рядом с основной конструкцией, 20 литров.

Если специальный раствор закончится, его можно без проблем долить. Директор компании рассказал, что такая обработка не будет портить одежду, наоборот, убьет новый вирус, который, как выяснили ученые, быстро оседает на всех поверхностях.

Убрать его с головных уборов, курток и пальто поможет смесь, в которой в основном преобладает дистиллированная вода, спирт, диахлор и отдушка. После такой обработки можно смело идти за продуктами, но, прежде в целях безопасности охрана торгового центра проверяет температуру у всех посетителей. Горожане уже успели оценить новую разработку «Радуги».

Петропавловцы:

— Я думаю полезно, если вирус прогрессирует, нужно дезинфекции проводить, вес равно люди будут приходить в магазин, им же нужно делать покупки. Удобно, подошел сразу обработался и на выход.

— Мне кажется, что это очень хорошая разработка, которая поможет горожанам защититься от вируса.

Дарья Пышмынцева