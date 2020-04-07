Таксисты в СКО работают в прежнем режиме

К работе в новых условиях водители такси привыкают спокойно. Особое внимание сейчас — несколько иному режиму работы и соблюдению всех мер безопасности.

Наиль Абраев, директор таксопарка «Империал»:

— Конечно, первостепенное — это меры безопасности. Мы подписали договор с автомойкой «Кызылжар», где специально для водителей проводится обработка. А еще перевозка не более 1 человека, за исключением членов семьи. Водители в обязательном порядке в масках, перчатках и с антисептиками.

А еще обязательно должны иметь справку из таксопарка. Надо сказать, что в условиях карантина перевозкой могут заниматься те водители, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и только до двенадцати часов ночи.

Что касается мер безопасности, то их соблюдения от пассажиров таксисты требуют, в противном случае, в оказании услуги они имеют право отказать.

Денис Болтынов водитель такси:

— Сначала мы говорим, чтобы надевали маски, перчатки и даем антисептик. Пассажиры брызгают, в этом проблем нет.

Как и с количеством заявок, их количество сейчас существенно возросло. И это понятно. Утром люди едут на работу, днем за продуктами в магазин или аптеку. Но, как отмечают водители, основной пассажиропоток все же вечером.

Денис Болтынов, водитель такси:

— После 18.00 часов больше заявок, в основном от адреса до адреса, видимо, в гости друг к другу ездят или из гостей.

Кстати, с введением новых правил цены на услуги в таксопарке оставили прежними.

Анжелика Сычева