Студенты НИШ на онлайн-обучении

Образование

19:20 7 Апреля 2020

Занимаются со своими преподавателями через онлайн — звонки и студенты Назарбаев интеллектуальной школы. Кстати, такой формат уроков используют в учебном заведении не впервые. Поэтому проблем с организаций учебного процесса у них не возникло.

Благодаря современным технологиям занятия не прерывались и зимой, во время морозов. Для онлайн -обучения преподаватели используют программу «Microsoft Teams», отмечая при этом ее преимущества. Самые важные из них — это безопасность и защита данных.

 

 

Айгерим Муканова

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