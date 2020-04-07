Студенты НИШ на онлайн-обучении

Занимаются со своими преподавателями через онлайн — звонки и студенты Назарбаев интеллектуальной школы. Кстати, такой формат уроков используют в учебном заведении не впервые. Поэтому проблем с организаций учебного процесса у них не возникло.

Благодаря современным технологиям занятия не прерывались и зимой, во время морозов. Для онлайн -обучения преподаватели используют программу «Microsoft Teams», отмечая при этом ее преимущества. Самые важные из них — это безопасность и защита данных.

Айгерим Муканова