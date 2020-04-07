О паводковой ситуации в СКО рассказали спасатели

В СК с учетом рисков прошлых лет под угрозой подтопления находятся 92 населенных пункта. Из них 36 расположены вдоль русел малых рек, 41 — в зоне риска из-за талых вод, еще 15 — из-за подъема уровня воды в озерах и их разлива.

Но, как заверил главный спасатель области, по многим селам этот вопрос уже сняли. Тем не менее в зоне риска подтопления остаются поселки рядом с Петропавловском: Прибрежное, Заречный и Тепличное.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Все будет зависеть от того, сколько воды мы пропустим через Сергеевку и сколько запасов придет со стороны Акмолинской области. Это две основные реки Жабай и Кулытор, ближайшую неделю мы это увидим, влагозапасы там тоже не малые были.

По словам Рамиля Камалова, по состоянию на 7 апреля ни один двор и дом в регионе не подтопило. Сейчас есть только переливы на некоторых участках автодорог, но там имеются объездные пути.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Если сказать сейчас о Рузаевке и по Айыртаускому району, там не один перелив , там со вчерашнего дня образовалось по 4-5 переливов, в тех районах, где были большие влагозапасы, этого не избежать, тем более по тому участку больше всего выпало осадков в виде снега.

Заблаговременно готовиться к паводку начали в Тимирязевском районе. Там не хватало спецтехники, но сейчас этот вопрос решили.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— По Тимирязевскому району обстановки минимизирована, объемы упали, по крайней мере, от дворов и домов воду увели по полям через ранее созданные каналы вдоль дорог, и аккумулирование воды в озера еще продолжается.

Кстати, подъем воды в малых реках на этот раз начался со второй декады марта, это на неделю раньше обычного. На Сергеевском водохранилище на 7 апреля перелив составляет 104 сантиметра, в среднем за сутки он поднимается на 15-20 сантиметров, говорят синоптики. В Петропавловске перелив -402.

Кымбат Мергалимова, директор филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— От Сергеевки вода к городу придет к 12 апреля. Также у нас выпускается еженедельный прогноз по притокам, которые приходят с Сергеевского водохранилища, и к 10 апреля ожидаем приток в объеме от 300 млн до 400-450 млн кубометров.

По прогнозам синоптиков, 7 и 8 апреля ожидается понижение температуры воздуха, а также дождь с переходом в снег и ветер до 30 метров в секунду. С начала второй декады температура воздуха повысится, поэтому к середине апреля паводок в регионе, возможно, усилится.

Алена Хан