Монополисты снизили тарифы на коммуналку для физических лиц

Например, ТОО «Кызылжар су» снизило тариф на воду и канализацию почти на 8 тенге. Эти изменения не коснулись жителей районов. Там монополисты пошли навстречу потребителям и уменьшили тариф на электроэнергию. Таким образом, за нее в мае, при оплате за предыдущий месяц североказахстанцы отдадут чуть меньше.

Абай Балабеков, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий СКО:

— ТОО «Солтүстік Энерго Орталық» в районах имени г.Мусрепова, Айыртауском, Тайыншинском, Акжарском и Уалихановском: на услуги по электроснабжению для населения тариф снизило с 14,35 тенге до 12,91 тенге с НДС за 1кВт/ч или на 10%. ТОО «Севказэнергосбыт» в городе Петропавловске, в районах Шал акына, Аккайынском, М.Жумабаева, Кызылжарский, Мамлютский, Есильский, Жамбылский и Тимирязевский: на услуги по электроснабжению для населения тариф снизило с 12,32 тенге до 11,70 тенге с НДС за 1 кВт/ч или на 5%.

Дарья Пышмынцева