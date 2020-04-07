Кто имеет право на социальную выплату в размере 42500 тенге

Социальная выплата в размере 42500 тенге предназначена для тех, кто до введения режима ЧП работал как официально, так и неофициально, и потерял свои доходы.

Также к этой категории относятся наемные работники организаций малого, среднего и крупного бизнеса при условии отчисления хотя бы одного из налогов за последние 12 месяцев до введения ЧП, граждане, которых отправили в отпуск без сохранения заработной платы.

Североказхастанцы, работающие «на удаленке» и их труд оплачивается, не имеют права на выплату.

Алмаз Кошманов, руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Также нововведением является то, что добавлена дополнительная категория наемных рабочих, теперь к ним относятся сотрудники некоммерческих организаций, ОО, если их также отправили в отпуск без сохранения заработной платы. На госсектор и квазигоссектор это не распространяется.

Полагается выплата также юристам, адвокатам и нотариусам. А тем, кто работал неофициально нужно формализовать свой статус. Хотя бы 1 раз оплатить единый совокупный платеж до подачи заявления на выплату.

Алмаз Кошманов, руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Никаких специальных счетов не нужно. Еще было дано поручение всем банкам второго уровня с этих 42500 не покрывать имеющиеся у граждан задолженности, ни коммунальные платежи, кредиты, налоги итд.

При необходимости счет можно открыть в любом из 13 филиалов банков. На время карантина они работают с 9.00 до 16.00 часов. Главное — не создавать больших очередей, а при скоплении людей лучше обратиться в другое ближайшее отделение.

На данный момент в банки и отделения Казпочты обратились больше 6000 человек за различными услугами, 1500 из них по социальной выплате.

Диас Мэлс, директор СКФ РГУ «Национальный банк РК»:

— Для тех, у кого имеются любые банковские счета, открывать новые не нужно, а уведомление о наличии счета можно получить как по смс, так и через мобильные приложения не выходя из дома.

Кстати, открыть счет для получения социальной выплаты можно на «Казпочте» как в областном центре, так и в районных отделениях. В Петропавловске их сейчас 7. Здесь же можно оплатить и ЕСП. Для жителей города он составляет 2651 тенге, для сельских 1325.

Бекжигит Бекбердиев, директор СКОФ АО «Казпочта»:

— Кроме этого, филиалом по городу и по районным центрам осуществляется доставка пенсии желающим, котором от 65 лет. Работают мобильные группы. Такая услуга имеется сегодня.

Отмечу, в СК за начислением социальной помощи в 42 500 тенге обратились больше 7120 человек, больше двух тысяч уже получили.

Алена Хан