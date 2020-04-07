Как казахстанские школьники учатся дистанционно

6 апреля началось первое в истории страны дистанционное обучение по всему Казахстану. В новом формате знания получают 3 млн 200 тысяч школьников. На выбор есть два варианта.

Учиться через телевизионные каналы, либо с использованием интернет-платформ. Кроме того, с вопросами всегда можно обратиться к учителю. Он же выбирает формат обратной связи.

Айнур Суендыкова, и.о. руководителя отдела образования г.Петропавловска:

— В Петропавловске с 1 по 11 класс 24 тысячи учащихся. Все в дистанционном формате обучаются. 355 компьютеров были переданы учащимся от школы в семью.

На сегодняшний день учащиеся имеют все девайсы для дистанционного режима.

Айгерим Мукашева