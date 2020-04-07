Из-за карантина полицейские усилили контроль на улицах Петропавловска

Сейчас выходить из дома горожанам можно только по уважительной причине: в магазины, аптеки, которые находятся в шаговой доступности и на работу.

Однако, практика показывает, многие петропавловцы игнорируют правила: бесцельно бродят по городу и ездят на автомобилях. Поэтому полицейские усиливают патрулирование всего дорожного трафика.

Канат Алимжанов, командир батальона ДП СКО:

— Пока не наведём порядок, пока горожане не поймут, что нужно быть дома. Это будет на постоянной основе. Городской акимат организовал временную штрафстоянку, где находится миграционная группа. Если при выявлении правонарушений согласно статье 467,то гражданам грозит 10 МРП, либо арест.

Стражи порядка задействовали 19 автопатрулей и 38 человек личного состава. У прохожих они проверяют удостоверение личности и справку с работы. Отмечу, в ней должно быть указано место жительства и адрес предприятия, где человек трудоустроен.

А у водителей, передвигающихся на личном авто, должны быть еще и маршрутные листы. Немало требований и к пешеходам.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Он должен иметь: первый вариант, справка с КСК или от старшего по дому. Или документы, подтверждающие, что он действительно проживает по этому адресу. Т.е. правоустанавливающие документы на жилье. Очень много граждан, которые прописаны по одному адресу, проживают по-другому. Приехали, прописались у родственников, проживают по другому адресу. Они не до конца узаконили своё пребывание в Петропавловске.

Выходить из дома также разрешается в нестандартных ситуациях.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Необходимо в больницу или для оформления документов. Это открытие счёта в банке, например, необходимо выписать доверенность для получения пенсии. Для чего все эти действия производятся? Дело в том, что мы ограничиваем возможное появление очагов заражения коронавирусом. Мы знаем конкретный маршрут движения каждого жителя Петропавловска. Может отследить его маршрут, очаги заражения. Это делается для безопасности наших граждан, в первую очередь.

Усиления контроля на улицах — мера необходимая,- говорят полицейские. Граждане чувствуют свою безнаказанность, и не понимают, какую угрозу они могут нести окружающим.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Сейчас город у нас поделен на 6 зон. Мы неоднократно доводили до жителей на брифингах, через социальные сети , что передвижение по городу производится только по причинам: на работу, и только по необходимости. На данный момент граждане игнорируют эти рекомендации. Многие нас спрашивали о том, где можно получить путевые листы. Образцы листов размещены на сайте городского акимата.

Работодатель может ознакомится с образцами, составить аналогичные и выдать своим подчиненным. И если одни все же нарушают режим карантина , то другие, наоборот, стараются придерживаться норм. Мы провели опрос водителей, что они думают об усилении контроля?

Петропавловцы:

— Сам работаю в областном акимате водителем. Документы все в порядке. Каждый день останавливают. Я думаю, это правильно. Останавливают не зря, для нашей безопасности. Потому что многие водители ездят по городу.

— Я живу здесь недалеко на ул.Пионерская, 20. Позавчера девушки заказали такси заказывали в 3 часа ночи. 3 такси! Если нас не останавливать, мы забудем про карантин.

Сейчас стражи порядка в усиленном режиме патрулируют центральные улицы Петропавловска. Это пересечение Интернациональной — Жабаева, Жумабаева-Абая, Астаны- Интернациональной и Назарбаева- Мусрепова.

Абай Альжанов