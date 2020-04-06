Жители Айыртауского района запустили онлайн-марафон

В онлайн-марафоне принять участие могут люди разных возрастов и профессий. Главное, записать свою тренировку. Это могут быть прыжки на скакалке, занятие с мячом, или же разминка.

Свой видеоролик нужно отправить на почту marafon sportivnyy@mail.ru. Победителя выберут в прямом эфире 19 апреля в 19 часов и 19 минут. Лучшие получат сертификаты и дипломы, за первое место приз – беспроводные наушники.

Айыртауцы:

— Чтобы принять участие в нашем марафоне, вы должны: 1) снять видеоролик, где вы выполняете общеразвивающие упражнения. 2)длительность ролика не должна превышать четырёх минут, допускается музыкальное и речевое сопровождение. 3) готовый видеоролик вы присылаете нам на электронную почту. 4) приём видеороликов осуществляется до начала онлайн-голосования.

Айгерим Муканова