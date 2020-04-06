Волонтеры СКО помогают доставлять пенсионерам лекарства

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Въезд и выезд из города будут ограничены, как и перемещения по городу. В связи с этим большая помощь будет нужна волонтеров, особенно старикам и пенсионерам у нас по городу их 45 тысяч.

С такой речью 30-го марта, за несколько дней до ввода ограничительных мер, которые сейчас сменились карантином, Кумар Аксакалов обратился к североказахстанским добровольцам и предупредил, что работы в ближайшее время у них будет очень много.

Так и случилось в их год, в условиях режима ЧП у активистов есть несколько первостепенных задач. Помочь жителям региона с покупкой и доставкой продуктов, а ещё — медикаментов.

Ходить в больницы без острой необходимости сегодня не следует, люди преклонных лет должны находиться в постоянной самоизоляции до окончания карантина.

В областном управлении здравоохранения рассказали, что в областном центре волонтеры помогают с доставкой необходимых препаратов петропавловцам, прикрепленным к 4 поликлинике и нескольким отделениям 1-й.

В третьей пока справляются своими силами и не планируют задействовать добровольцев. Потому в стенах медицинского учреждения их не встретить, нет больше и очередей в аптеку городской поликлиники №3.

Почти все лавочки, которые обычно были заняты пациентами, нуждающимися в бесплатных лекарствах, пустуют. Кроме одной, на ней участковые медсестры с рецептами на препараты для горожан.

Зураш Бектембаева, участковая медсестра городской поликлиники №3:

— У нас на участке состоит 175 диспансерных больных, которые 65 лет и старше. Мы после приема получаем, потом разносим вечером до 18-00 до 19-00. В день 15-20 пациентам разносим, берем у них росписи. они пишут, сколько получили, отмечаем у себя.

Сабира Даирова, заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №3:

— Была выделена машина — газель из отдела образования. Водитель с 9 до 17:00 в нашем распоряжении. У нас, например, 43 участка, педиатрические участки развозят детям, если ребенок инвалид. У нас по поликлинике общее количество диспансерных больных около 12 тысяч, но на сегодняшний день мы больше половины уже развезли.

В городской поликлинике №3 объяснили, что первыми в очереди на получение лекарств стоят горожане, которые болеют сахарным диабетом, артериальной гипертензией и бронхиальной астмой.

Дарья Пышмынцева