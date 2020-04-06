В первую городскую больницу доставили 5 новых аппаратов ИВЛ

По данным на 19 часов 6 апреля в Северо-Казахстанской области 25 заболевших коронавирусом. Одного из пациентов в понедельник выписывают после 14-дневного карантина. Состояние остальных североказахстанцев, у которых подтвердился COVID-19, удовлетворительное.

Тяжелобольных в регионе нет. Но надо быть готовым к любому сценарию, пусть даже не самому оптимистичному. Потому в 1-ой городской больнице развернули 10 реанимационных коек. Каждая оснащена аппаратом искусственной вентиляции лёгких.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Дополнительно приобретено 5 новых аппаратов ИВЛ. По области у нас сейчас 74 аппарата ИВЛ. В Петропавловске у нас около 45.

Для чего нужен аппарат ИВЛ? Дело в том, что коронавирус поражает преимущественно нижние дыхательные пути. В сложных случаях наступает момент, когда лёгкие уже не могут самостоятельно выдыхать углекислый газ и вдыхать нужное количество кислорода.

Не хватает его и органам, из-за чего они перестают функционировать. Состояние пациента быстро становится критическим. В таких ситуациях аппарат ИВЛ жизненно необходим, говорят врачи.

Руслан Тулентаев, врач-реаниматолог 1-ой городской больницы:

— Данные аппараты производства США. Обеспечивают вентиляцию как взрослым пациентам, так и детям, и новорождённым весом от 250 граммов. На данный обмен такие же используются в США и Европе.

Искусственный интеллект аппарата анализирует параметры дыхания и как бы подстраивается под пациента, помогает дышать. Сейчас в этом отделении реанимационные койки пусты. Остаётся надеяться, что они североказахстанцам и не понадобятся, говорят медики.

К слову, врачи и персонал больниц сейчас на передовой. Многие ежедневно рискуют жизнью и своим здоровьем ради пациентов. Сейчас в стране около 120 медработников, заразившихся коронавирусом. Свыше 65 из них непосредственно оказывали помощь заболевшим COVID-19 и тем, кого доставили с подозрением.

Ботагоз Сулейменова, заместитель главного врача первой городской больницы:

— Конечно, очень сложно работать по 6 часов вот в таких костюмах. Большое количество дезинфицирующих средств.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В мире большая, бешеная нагрузка на врачей. Мы должны быть благодарны за то, что они, рискуя жизнью, проводят большую работу по оздоровлению. Это очень большой риск.

Медиков, которые работают с инфицированными, после смены доставляют в специальную гостиницу. С внешним миром они никак не контактируют, домой не уходят и, конечно же, не посещают аптеки и супермаркеты. В-последних, к слову, усилят меры безопасности.

Бесконтактными термометрами теперь будут проверять клиентов в больших супермаркетах и работников на предприятиях.

Айгерим Мукашева