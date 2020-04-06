СКО: от 5 до 15 градусов тепла днем, выше нуля столбик термометра ночью

На днях вода с полей со стороны Костанайской области подошла к селу Дзержинское Тимирязевского района. Спасатели незамедлительно провели работы по отводу талых вод. С помощью 4 единиц техники расширили и углубили канал.

Сейчас уже затопило 5 дорог областного значения. Под угрозой полотно «Тимирязево-Мичурино». Кроме снегозапасов, на полях опасность несут и 5 малых рек, все они берут истоки в Айыртауском районе.

А на Сергеевском водохранилище за последние 5 суток перелив достиг 90 см. Это уровень прошлого года. В целом паводковая обстановка в регионе стабильная, докладывают спасатели.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Что касается водохранилищ, все они работают в штатном режиме. Что Петропавловский гидроузел, что Сергеевский. Со стороны Шарыка, где у нас в транзитном режиме вода проходит — русло прочищено. Особый мониторинг осуществляем за Чаглинским водохранилищем, сбросы которого в Акмолинской области, и Селетинское водохранилище мы группировку направили. 37 человек личного состава задействовано.

Айгерим Мукашева