С 6 апреля областной центр поделен на 6 условных территорий

Все заболевшие коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно и получают необходимое лечение, клинических проявлений болезни нет, они являются носителями вируса. Об этом рассказал главный врач области Тимур Султангазиев. Также он отметил, что все контактные были вовремя выявлены и помещены на карантин.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Всего контактных 1219 человек, из них делятся на близкие контакты это 499 чел и так называемые потенциальные контактные — это 720 человек. Количество карантинных и провизорных стационаров: провизорных по городу Петропавловску у нас 1, на текущий момент там находятся 68 человек, карантинных стационаров мы организовали 3 — по городу и в каждом районе — по одному, в районах они пустуют, кроме Тайынши и Кызылжара

Стационары региона сейчас тоже на карантине, поэтому все посещения запрещены. Что касается плановых госпитализаций, то их продолжат, в частности, для тех, кто нуждается в операции. А ещё прорабатывается вопрос о дистанционных консультациях таких специалистов, как кардиолог, невропатолог и других.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Дополнительная информация будет предоставлена в первую очередь, смотрите ее на сайтах медицинских организаций, поликлиник, там будут указаны соответствующие телефонные номера, где можно получить квалифицированную помощь.

Несмотря на карантин, многие горожане игнорируют строгие правила, перемещаются по областному центру без особой надобности и даже гуляют с детьми. Для выявления таких нарушителей во всех районах города сейчас усиленно работают патрули.

Канат Айтбаев, первый заместитель начальника ДП СКО:

— На сегодняшний день в ходе проведения соответствующей работы к ответственности привлекается 42 человека за нарушение карантинного режима, которые без необходимости передвигались по улице.

Также на брифинге поднимали тему посевной кампании. Она не за горами, а выехать из района даже по рабочим вопросам сельхозтоваропроизводители не могут. По словам заместителя акима города Аскара Хабибулина, эта проблема сейчас на стадии решения.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Белые списки у нас сейчас созданы в городском акимате, согласно работе штаба, мы сейчас принимаем заявки, но рассматриваются только предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города, это торговля. У нас сейчас начинается посевная кампания, будет вывоз запчастей и тому подобное, то есть данный список пополняется, но необходимо сделать заявку на электронный адрес ikomek123@mail.ru <mailto:ikomek123@mail.ru> акимат рассмотрит и примет решение.

Кроме того, с 6 апреля Петропавловск разбит не несколько зон.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Вы можете их посмотреть на сайте акима города. Граждане без особой нужды пересекать их не могут, только на работу, другого способа пересекать зоны нет, если вы находитесь необоснованно в другой зоне, вы автоматически привлекаетесь к административной ответственности.

Также на брифинге отметили, что теперь патрулировать дачные участки и следить за правопорядком там будут конные патрули.

Алена Хан