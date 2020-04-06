Кто может получить 42500 и что для этого нужно сделать

Из дома на работу или учёбу, а затем назад. В таком ритме до марта жила вся страна, в том числе и северный регион. С приходом в Казахстан коронавируса, многие организации в целях профилактики изменили режим работы. Первыми это сделали школы, вузы и колледжи.

Мальчишки и девчонки на время ушли на каникулы, а студенты перешли на онлайн-обучение. Постепенно на дистанционку начали переходить государственные служащие. Вместе с тем, как менялась ситуация в стране с заболевшими, всё больше людей переводили на удалённую работу, там, где это было возможно.

Сейчас в регионе в условиях, когда Петропавловск и все районные центры закрыты на карантин, дистанционно трудятся больше 5 тысяч североказахстанцев.

Аслан Исин, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО:

— В отпусках без сохранения заработной платы 800 человек, в оплачиваемых более 1000. С режимом неполного рабочего времени порядка 1300 работников, временно не заняты из-за простоя с оплатой в соответствии с трудовым законодательством.

От государства они получат поддержку в виде 42500 тенге. Эта сумма может быть и выше, все зависит от договоренности с работодателем. 42500 эта цифра, которая, несмотря на множество разъяснений, по-прежнему вызывает сотни, если не тысячи вопросов у казахстанцев.

Чтобы прекратить игры в «угадайку», давайте ещё раз вместе попытаемся разобраться, кто может рассчитывать на соцвыплаты из фонда социального страхования. Об этом говорили на одном из последних брифингов в столице.

Биржан Нурымбетов, министр труда и социальной защиты РК:

— Это должны быть те люди, которых отправили в отпуска без сохранения зп. Наемные работники в компаниях, организациях МСБ и крупного бизнеса, в городах, где карантин. Если за них производились отчисления хотя бы раз за последние 12 месяцев до объявления ЧП. Теперь к таким работникам относятся также работники некоммерческих организаций. Физические лица — самозанятые, здесь есть официально работавшие до ЧП и неофициально работавшие.

Последним для получения соцвыплаты нужно хотя бы раз перечислить единый совокупный платеж, тогда 42500 будут в вашем кармане. На эту сумму также могут рассчитывать пенсионеры и лица с инвалидностью, у которых были подработки.

Но только в случае, если они перечисляли единый совокупный платеж в период до 16-го марта. Подать заявление на финансовую поддержку от государства могут также женщины, находящиеся в декретном отпуске с детьми, которым больше года.

Дарья Пышмынцева