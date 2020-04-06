Какие изменения внесли в постановление главного санврача СКО

4 апреля в постановление главного санитарного врача области внесли изменения. Теперь в одном из подпунктов прописано, что можно выгуливать собак во дворе жилого дома. Кроме того, теперь разрешён въезд и выезд из Петропавловска по медицинским показаниям.
Только нужны соответствующее заключение и письмо-приглашение от медорганизации с указанием диагноза и подтверждением срочности. Все нюансы по документации прописаны в постановлении. Сопровождать пациента могут не более двух человек.
В изменённом постановлении также расширился список предприятий, которые продолжают работать в режиме карантина.
К уже имеющимся добавили:
- нотариальные конторы, ветеринарные клиники и аптеки, объекты производства хлеба и хлебобулочных изделий.
- аптеки работают в обычном режиме без ограничений по времени. Такой же режим у служб доставки продуктов питания. Магазины, реализующие дезинфицирующие средства, теперь работают с 10 утра до 6 вечера. На два часа раньше закрываются расчётно-кассовые отделения банков второго уровня.
Исключения:
- государственные органы
- акиматы
- правоохранительные органы
- организации здравоохранения
- СМИ
- нотариусы и нотариальные конторы
- аптеки (работа в обычном режиме без ограничения во времени)
- ветеринарные клиники и ветеринарные аптеки
- объекты производства хлеба и хлебобулочных изделий̆
- продуктовые магазины (с ограничением режима работы с 10.00 до 18.00, без
- ограничения по доставке продуктов питания)
- специализированные магазины по реализации дезинфицирующих средств (с
- ограничением режима работы с 10.00 до 18.00)
- расчётно-кассовые отделения банков второго уровня (с ограничением режима работы с 09.00 до 16.00)
- организации жизнеобеспечения деятельности, определяемых Штабом по
- предупреждению распространения коронавирусной инфекции в СКО.