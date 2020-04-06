Какие изменения внесли в постановление главного санврача СКО

4 апреля в постановление главного санитарного врача области внесли изменения. Теперь в одном из подпунктов прописано, что можно выгуливать собак во дворе жилого дома. Кроме того, теперь разрешён въезд и выезд из Петропавловска по медицинским показаниям.

Только нужны соответствующее заключение и письмо-приглашение от медорганизации с указанием диагноза и подтверждением срочности. Все нюансы по документации прописаны в постановлении. Сопровождать пациента могут не более двух человек.

В изменённом постановлении также расширился список предприятий, которые продолжают работать в режиме карантина.