Какие изменения внесли в постановление главного санврача СКО

Новости МТРК

19:53 6 Апреля 2020

4 апреля в постановление главного санитарного врача области внесли изменения. Теперь в одном из подпунктов прописано, что можно выгуливать собак во дворе жилого дома. Кроме того, теперь разрешён въезд и выезд из Петропавловска по медицинским показаниям.

Только нужны соответствующее заключение и письмо-приглашение от медорганизации с указанием диагноза и подтверждением срочности. Все нюансы по документации прописаны в постановлении. Сопровождать пациента могут не более двух человек.

В изменённом постановлении также расширился список предприятий, которые продолжают работать в режиме карантина.

К уже имеющимся добавили:

  • нотариальные конторы, ветеринарные клиники и аптеки, объекты производства хлеба и хлебобулочных изделий.
  • аптеки работают в обычном режиме без ограничений по времени. Такой же режим у служб доставки продуктов питания. Магазины, реализующие дезинфицирующие средства, теперь работают с 10 утра до 6 вечера. На два часа раньше закрываются расчётно-кассовые отделения банков второго уровня.

Исключения:

  • государственные органы
  • акиматы
  • правоохранительные органы
  • организации здравоохранения
  • СМИ
  • нотариусы и нотариальные конторы
  • аптеки (работа в обычном режиме без ограничения во времени)
  • ветеринарные клиники и ветеринарные аптеки
  • объекты производства хлеба и хлебобулочных изделий̆
  • продуктовые магазины (с ограничением режима работы с 10.00 до 18.00, без
  • ограничения по доставке продуктов питания)
  • специализированные магазины по реализации дезинфицирующих средств (с
  • ограничением режима работы с 10.00 до 18.00)
  • расчётно-кассовые отделения банков второго уровня (с ограничением режима работы с 09.00 до 16.00)
  • организации жизнеобеспечения деятельности, определяемых Штабом по
  • предупреждению распространения коронавирусной инфекции в СКО.

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