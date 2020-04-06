Члены спортклуба «Умит» занимаются дома

Спорт

19:07 6 Апреля 2020

Любители активного образа жизни занимаются спортом дома, вместо инвентаря у них — подручные средства.
У членов спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями «Умит» идут полноценные занятия.

По-прежнему каждый день они выполняют упражнения, которые им задают наставники. Тренеры выходят на связь со спортсменами через социальные сети, Скайп и WhatsApp.

Некоторые сложности в дистанционном обучении все-таки есть, — говорит старший тренер области по парапауэрлифтингу. Но с ними справляются. В клубе «Умит» сейчас насчитывается больше 200 спортсменов.

Руслан Долобаев, старший тренер по парапауэрлифтингу СКО:

— Мы отправляем план тренировок, видеотренировок своим ученикам. Они их выполняют. Это лучше, чем совсем ничего. В ход идут всевозможные средства. Это и гантели, резинки, стулья- все, что можно использовать в доме для спорта. 2 видео. Несмотря на сложности, появились и плюсы. Происходит процесс саморазвития как у тренеров, так и у спортсменов. Новые технологии- это сейчас модно и современно. Хотелось от лица спортклуба «Умит» обратиться к жителям, чтобы они оставались дома.

 

 

Анжелика Сычева

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