Артисты ансамбля «Кызылжар» обновляют репертуар, общаются со зрителем в соцсетях

Сейчас они активно занимаются обновлением репертуара, делают аранжировки для новых песен, а ещё, чтобы скрасить будни североказахстанцев на карантине и поддерживать с ними связь, ведут прямые эфиры в соцсетях: отвечают на вопросы своих подписчиков и дают мини-концерты.

Такой формат работы для наших артистов в новинку. Говорят, что даже в интерактивном режиме чувствуют обратную связь со зрителем.

Игорь Рыженко, художественный руководитель ансамбля «Кызылжар»:

— Зачастую нас просят, чтобы мы исполнили ту или иную песню, пробуем, поем, наши поклонники вроде всегда остаются довольными, мы еще ни одного поклонника не оставили равнодушным, хорошие отзывы идут, планируем и в дальнейшем практиковать выходы, дабы больше сблизить наш коллектив со зрителем.

Анжелика Сычева