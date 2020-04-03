Жильцы многоквартирных домов проводят дезинфекцию подъездов

Перила, стены, пол, почтовые ящики, окна, двери и ручки. Дезинфекцию подъездов в доме по адресу Ауэзова 180 начали 15 марта. Проводится она ежедневно утром и вечером силами КСК. Для этого председатель кооператива нанял 4-х работников.

Владимир Айперт, председатель КСК «Куйбышева 180»:

— КСК выделяется, конечно, это большие средства.Но это необходимо делать. Покупаем спирт, таблетки хлора, разводим раствор и стараемся делать дезинфекцию.

На одну обработку уходит порядка 10 литров такого раствора. Дополнительно используют антисептик.

А вот в доме по адресу Алма-атинская 28, КСК нет с 2013 года. Ждать, что кто-то придет и проведет санобработку подъездов, жильцы не стали. Выбрали старшего по дому, который контролирует всю работу, собрали средства на дизраствор и принялись за уборку.

Хайни Оспанова, жительница г.Петропавловска:

— Мы составили график. В каждом подъезде нашего дома он свой. Выходим на обработку все по очереди. Проводим дезинфекцию утром и вечером. Иногда даже и в обед . Жильцы сразу согласились. Ведь это очень важно. От этого зависит наша жизнь и жизнь наших близких.

Инициатива жителей, их понимание ситуации и желание помочь себе самим в первую очередь только приветствуется, — говорят в городском акимате. О дезинфекции подъездов должны помнить все горожане, проводить ее регулярно во всех многоквартирных домах. Их в нашем городе больше 1000.

Ерсаин Альясов, специалист отдела жилищной инспекции акимата г.Петропавловска:

— Хотим сказать, что те средства, которые заложены по ежемесячным выплатам по содержанию дома может быть недостаточно , поэтому мы просим жителей отнестись к этому с пониманием и по мере возможности дополнительно выделять средства, так это их имущества, так как реагенты недешевые.

В случае если КСК будут уклоняться от дизобработки подъездов, то их будут привлекать к административной ответственности. Штраф в размере от 10 до 20 МРП.

Анжелика Сычева