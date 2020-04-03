В период ЧП отдельные категории казахстанцев обеспечат продуктовыми наборами

Их предоставят детям от 6 до 18 лет из семей, которые получают АСП, инвалидам 1,2 и 3 группы всех возрастов, детям с ограниченными возможностями, не старше 16-ти лет.

Также на такую помощь от государства могут рассчитывать родители, занятые по уходу за ребенком- инвалидом, безработные граждане, которые официально зарегистрированы в центрах занятости.

Продуктовые наборы в СКО получат почти 34,5 тысяч человек. На эти цели из республиканской казны выделили больше 575 млн тенге.

Гульмира Маулетбаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Стоимость продуктового набора составляет 2 МРП. За данными продуктовыми наборами никуда обращаться не надо, никаких заявлений писать не надо. Выдача будет осуществляться в денежном эквиваленте и всем перечислят на лицевые счёта. В настоящее время уже начато перечисление средств детям от 6 до 18 лет из семей малообеспеченных семей, получающих АСП, в сумме 6,9 млн тенге.

Дарья Пышмынцева