Тех, кто нарушает режим карантина в СКО будут наказывать по всей строгости закона

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Конституция Казахстана — одна из самых оживлённых улиц Петропавловска. Была. Опустела за день. Ни пенсионеров, ни мам с колясками, молодёжь тоже сидит дома. С 3 апреля город закрыт на карантин.

Никаких салонов красоты, ресторанов и походов в гости. Выходить можно в продуктовый или аптеку. Но они должны находиться возле дома. Отправиться за булкой хлеба на другой конец города, не выйдет. Стражи порядка имеют право сопроводить вас до дома или магазина, чтобы выяснить, действительно ли вы выбрали объект в шаговой доступности.

Выйти из дома можно, если вы направляетесь на работу. Но при себе нужно иметь удостоверение личности и справку с места трудоустройства. Ни первого, ни второго не было на руках у этого молодого человека.

Да и объяснить, для чего он вышел из дома и куда направляется, парень не смог.

Разговор со стражами порядка был недолгим. Время разъяснений и предупреждений прошло, — говорят сотрудники. Пора переходить к более жёстким мерам. Нарушителя «оформляют» и везут в отдел полиции.

Здесь уже собралось немало его «собратьев» по статье.

Все они нарушили режим карантина и находились на улицах без причин. Среди них Сергей Рыженков. Говорит, — правила самоизоляции обычно не нарушает. Но, чтобы получить выплату как безработному, направился в отдел занятости и соцпрограмм. А он оказался закрыт. Напомню, у трёх его сотрудниц недавно обнаружили коронавирус.

Сергей Рыженков, житель г.Петропавловска:

— Оттуда возвращался по Конституции Казахстана домой. Меня остановили сотрудники полиции на перекрёстке. Без справки, получается, без причины находился.

И таких здесь немало. За ночь, говорят стражи порядка, зарегистрировали около 15 фактов нарушения карантина. Днём ещё больше. Наша съёмочная группа находилась в отделении около часа. За это время оформили больше 15 нарушителей. За свою «прогулку» теперь придётся отвечать по всей строгости закона.

Айдын Ахмагамбетов, заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловка:

— За несоблюдение режима ЧП предусмотрена административная ответственность по статье 476. Санкция предусматривает предупреждение, административный штраф 10 МРП либо административный арест сроком до 15 суток.

Наказание выберет суд, и «не отходя от кассы». Служители Фемиды на месте выносят приговор… виртуально.

Наказывать будут всех нарушителей режима карантина. Если по улице гуляют несовершеннолетние, штраф заплатят их родители.

Пополнить госказну таким образом, придётся и петропавловцам старше 65 лет. Напомню, пожилые люди должны соблюдать режим самоизоляции и быть дома. Выход на улицу может обернуться не только риском для здоровья, но и штрафом в 26 тысяч тенге.

Дешевле, а главное — безопаснее, сидеть дома. И все эти правила касаются не только пешеходов, но и водителей. На личном автомобиле можно выезжать на работу, за продуктами и в аптеку.

Айгерим Мукашева