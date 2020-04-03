Специалисты с вертолета мониторили паводковую обстановку СКО

2 и 3 апреля для мониторинга паводковой обстановки в регионе провели облёт потенциально опасных зон. Ситуацию оценивали заместитель министра внутренних дел страны Юрий Ильин, замакима области Антон Федяев и главный спасатель региона Рамиль Камалов.

Мониторили обстановку на озёрах Имантау, Малый и Большой Тарангул, реке Есиль и её притоках. Осмотрели плотину Сергеевского водохранилища. По итогам внесли корректировки в план по защите населения от паводка. В целом его прохождение наблюдается благоприятным.