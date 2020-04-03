Североказахстанцам рассказали можно ли выезжать на дачный участок

Последние две недели все областные и городские службы работают в режиме нон-стоп. На данный момент Петропавловск закрыли на карантин. Большая нагрузка сейчас легла и на полицейских: патрулирование улиц, дежурство на границах города. Кстати, о них, в период с 00.00 часов ночи 3 апреля в областной центр въехали 103 машины, в которых находились 182 человека.

Канат Айтбаев, заместитель начальника департамента полиции СКО:

— Есть факты отказа в проезде, их 67 по 5 блокпостам. Аналогичная работа ведется и в районах, где 25 блокпостов, которые руководствуются постановлением главного санитарного врача области.

Но, несмотря на карантин и сложившиеся трудности, все социальные выплаты североказахстанцы получат вовремя и в полном объеме.

Алмаз Кошманов, руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— На базе управления координации занятости создан кол-центр по телефону 46-73-39. Работает он с 9 утра и до 00:00, на поступающие вопросы стараемся отвечать оперативно.

Сейчас многие обеспокоены вопросом — как добираться до места работы во время карантина?

Болат Жумабеков, аким г. Петропавловска:

— Работодатель должен обеспечить транспортом своих рабочих. Карантин объявлен и он направлен на то, чтобы как можно больше людей самоизолировались, и как можно меньше контакта, одна из мер отсутствие общественного транспорта.

А еще многим непонятно, какие магазины и аптеки считать в шаговой доступности и можно ли приобретать необходимые товары не только в ближайших точках продаж.

Болат Жумабеков, аким г. Петропавловска:

— Пошаговая доступность — это, проще говоря, общее выражение. Это те, которые находятся рядом. Вы, вообще, сейчас планируем город возможно разделить на зоны. Их будет порядка 6. Я говорю, возможно, так как, ситуация каждый день меняется и мы вынуждены на ходу принимать решения. В отдельных секторах будет находиться все необходимое для жизнедеятельности людей. Магазины, аптеки. Даже на транспорте двигаться в рамках этих зон.

Волнует людей и то, как теперь быть с дачными участками. Совсем скоро начнется сезон, но можно ли туда выезжать? По словам специалистов, можно, но только на те, что находятся в черте города. Все, что за блокпостами — под строгим запретом.

Пандемия коронавируса самыми востребованными товарами сделала медицинские маски и антисептики. И если такие запасы есть уже у каждой семьи, то лекарства, которые могут понадобиться внезапно, к примеру, среди ночи, во время карантина можно не найти. Ведь работает только одна круглосуточная аптека.

Болат Жумабеков, аким г. Петропавловска:

— Ситуация каждый раз меняется, если есть необходимость или она будет, мы будем с аптечной сетью переговоры вести, чтобы они увеличили количество, мы сейчас все работаем в нестандартной ситуации.

Еще один из часто задаваемых вопросов, можно ли передвигаться по городу на собственном автомобиле?

Канат Айтбаев, заместитель начальника департамента полиции СКО:

— Если тот или иной человек, проживающий в 20 микрорайоне, а ему нужно ехать в детскую областную больницу, к примеру, почему нет? Он имеет право проехать туда, но соблюдая все нормы и требований карантина.

Также горожан беспокоит тот факт, что квитанции о задолженностях по коммунальным услугам до сих пор разносят по домам. Ведь если специалист окажется зараженным, он несет большую угрозу.

Болат Жумабеков, аким г. Петропавловска:

— Этот вопрос мы обсуждаем сейчас, он на рассмотрении, мы либо временно приостановим такую форму работы либо изменим, мы об этом знаем, я сегодня уже всех собирал в 9 утра и эту мысль они уже высказали.

Тем не менее остановить распространение COVID-19 можно только общими усилиями, поэтому специалисты еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать режим карантина и оставаться дома.

Алена Хан