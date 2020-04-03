Санврачи настаивают на соблюдении дистанции в общественных местах

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Принято решение о введении карантина на территории города Петропавловск с 00. 00 часов 3 апреля. Главная задача карантина: прервать цепочку распространения вируса. Карантин подразумевает полную самоизоляцию. Город будет жить по новым правилам, и они должны быть соблюдены. Мы сегодня боремся с невидимым врагом. Это временные трудности. Если мы будем дисциплинированными, то преодолеем эти преграды.

Все, что для этого нужно — не покидать стены дома без острой на то необходимости. Судя по полупустым улицам областного центра большинство петропавловцев поняли всю серьезность происходящего и прислушались к словам главы региона.

Уже несколько недель специалисты профильных ведомств объясняют североказахстанцам, почему дом в нынешней ситуации — самое надежное и безопасное место. Подробно рассказывали они и о том, как вести себя за пределами родных стен. Например, во время походов за продуктами.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— По 15 человек набиваются в придомовые объекты торговли. Это громадный риск контакта! Люди не понимают, даже находясь в объектах продовольственной торговли, что безопасное расстояние при нахождении в очереди это не менее двух метров.

Эту дистанцию также важно держать во всех общественных местах. Такими до 3-го апреля, именно с этого дня в Петропавловске ввели карантин, были банки второго уровня.

Их посетители теперь, стоя или сидя, такая возможность сегодня есть, будут ждать своей очереди на свежем воздухе перед зданием, но ни в коем случае не внутри.

Это вынужденная мера. Связана она с безопасностью горожан. Напоминаем, что люди преклонных лет, находящиеся в группе риска, на период карантина должны оставаться дома.

Аманжол Дюсенов, житель г.Петропавловска:

— Пришел, чтобы выплатить кредит. Людей запускают по одному, в связи с карантином в Петропавловске. В целях безопасности все организовано, смотрю в каждом банке такая ситуация, происходит, что люди ожидают своей очереди на улице, никто ничего против не имеет.

За порядком рядом с городскими филиалами банков следят полицейские. Они же помогают их сотрудникам контролировать соблюдение дистанции среди посетителей. Виктория Петухова не выходит из дома без острой необходимости. Владелица ИП пришла в банк, что решить один из насущных вопросов.

Виктория Петухова, предприниматель:

— Занимаемся продажей автозапчастей, запчастей на технику, автобусы. Пришлось сейчас закрыться, так как, нет поступлений и платежей. Перечислений нет. 00:09 Пришла в банк, чтобы написать заявление, чтобы дали отсрочку на кредит.

Не прошло и 10 минут, как Виктория вышла из банка с положительным результатом. Напомним, на время действия режима ЧП, введенного в Казахстане с 16 марта, казахстанцы получают отсрочку по кредитам.

Дарья Пышмынцева