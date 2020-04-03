С 3 апреля Петропавловск закрыт на карантин

Новости МТРК

21:08 3 Апреля 2020

За соблюдением режима на блокпостах следят полицейские, специалисты СЭЗ и медработники. Накануне мы говорили о 6-ти из них, расположенных возле пригородных сел. Из-за введения карантина произошли некоторые изменения: 2 блокпоста, которые стояли у сел Петерфельда и Якоря, теперь объединили в единый.

Его установили на бывшем посту ГАИ «Мамлютка» на выезде из Петропавловска. Перенесли пункт контроля из села Берёзовки в поселок Солнечный. Кроме того, блокпост, находящийся до недавнего времени у села Пеньково, переместили ближе к Омскому кольцу, где ранее был пост ГАИ «Северный».

Отметим, стражи порядка ужесточили пропуск для проезжающих.

Айдын Байматов, начальник УМПС ДП СКО:

— Функционируют на территории Петропавловска 5 блокпостов. Водителя сначала проверяют специалисты СЭЗ, на предмет выявления короновируса. Затем подходит сотрудник полиции. Берет у водителя удостоверение личности и проверяет его ИИН в электронный планшет. Если написано, что проезд разрешен, слово «ДА», то автомобиль пропускают, а если «НЕТ», то выезд и въезд транспорту запрещен.

 

 

Айгерим Мукашева

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