Покинуть или въехать в Петропавловск жителям СК будет возможно 3 апреля

Люди, приехавшие в Петропавловск и по какой-либо причине не сумевшие покинуть его, а также те, кто, наоборот, хочет въехать в город , смогут сделать это сегодня в течение всего дня и до полуночи. После двенадцати часов ночи пересекать границы блокпостов североказахстанцам будет запрещено.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Ограничение на въезд и выезд из Петропавловска во время карантина не будет распространять только служебные машины сотрудников правоохранительных органов, медицинских служб, служб ЧС и на организаций, осуществляющие доставку продуктов питания .Но горожане уже не смогут покинуть город.

Айгерим Мукашева