Количество инфицированных COVID-19 в СК увеличилось вдвое

4 случая за 4 часа. Такова статистика заболеваемости в регионе. Из 18 лабораторно подтвержденных случаев два выявлены у детей до 14 лет.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— По возрастному составу, 5 лет 1 случай, 6 лет 1 случай, от 15 до 19 — 1 случай, 20-29 лет — 3 случая, 30-39 — 2 случая, 40-49 — случаев, 50-59 — 4 случая, 60 лет и старше 1 случай.

Лечение все они получают согласно протоколу, ведется работа по установлению контактных лиц. Также стоит отметить, что сейчас развернуты койки в провизорных стационарах, как в областном центре, так и в районах.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— В системе здравоохранения СКО имеется 135 коек, для лечения КВИ из них 65 коек в 1 гор больнице и еще на 3 объектах. А также в районах Габитата Мусрепова и Магжана Жумабаева.

Кроме того, в области есть запас тест-систем на 600 человек, по мере необходимости регион получит их в необходимом количестве. Для получения результатов анализов есть 3 прибора, в среднем они готовы за 6-7 часов.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Имеется 4 реанимации, в 1 городской больнице 4 взрослых и 1 детский имеется 5 аппаратов ИВЛ, дополнительно благодаря поддержке акима СКО закуплено еще 5 аппаратов ИВЛ экспертного класса с интеллектуальной программой.

Известно, что одна из инфицированных за последние сутки — 87 летняя женщина, она контактировала с дочерью — медработником, у которой ранее диагностировали КВИ. Сейчас они лежат в одной палате, состояние обеих удовлетворительное. В регионе на 3 апреля 10 очагов инфекции.

Татьяна Горлова -заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— У медицинских сотрудников КВИ выявлен в 4 случаях по одному в Кызылжарском и Тайыыншинском и 2 в Петропавловске. При обследовании контактных лиц подтвердился у 6 человек, это 2 в Тайыншинском и 3 в Петропавловске. Из самостоятельных это прибывшие из Египта, Кургана и Омска.

Кстати, причинами такого распространения COVID-19 специалисты называют географическое положение региона. Ведь через СК идет большой транзитный поток. А еще беспечность жителей области, которые до сих пор так и не поняли, что единственный вариант не заболеть — это самоизолироваться.

Нужно отметить, что из-за введенного карантина в городе будут закрыты все частные стоматологии, так как зубные врачи имеют очень близкий контакт с открытыми слизистыми. А кабинеты МРТ и КТ, напротив, работать будут, но с усилением санитарных мер.

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Алена Хан