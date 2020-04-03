К.Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на спецсборы

Новости МТРК

20:46 3 Апреля 2020

К военнообязанным относятся граждане, состоящие на воинском учете и признанные годными по состоянию здоровья. А вот освобождаются — лица, связанные с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка, авиационный персонал, работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту спецтехники на период посевных и уборочных работ, педагоги, военнообязанные женщины, а также те, кто воспитывает трех и более детей до 18 лет, и те, в отношении которых ведется следствие или уголовное дело рассматривается судом.

Ещё одна категория — военнообязанные, избранные депутатами. Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Бахытжан Меирханов, начальник мобилизационного управления департамента по делам обороны СКО:

— При этом военнообязанные призываются на специальные сборы из числа приписанных в бригаду территориальной обороны СКО, количество и срок проведение специальных сборов будет определяться руководством области по согласованию со спец.штабом.

 

 

Анжелика Сычева

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