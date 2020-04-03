7 человек осудили в СК с начала года за коррупционные преступления

ЧП положение не остановило работу антикоррупционщиков. В рамках проекта «Адал комек» они по-прежнему оказывают правовую помощь североказахстанцам. Только в онлайн-формате. А еще совместно с НПП «Атамекен» проводят мониторинг по реализации «Дорожной карты», в рамках которой работают по защите бизнеса от коррупции.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Сотрудники проектного офиса «Защита бизнеса и инвестиции осуществляют антикоррупционное сопровождение проектов, где проходят с предпринимателями все стадии реализации бизнес-проекта- от получения разрешительных документов до успешного запуска и дальнейшей работы.

В СК уже подписали соглашения с двадцатью местными и иностранными инвесторами на 160 млрд тенге. Сумма внушительная.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— С момента образования ведомства подписаны 7 соглашений. За 2020 год подписано 3 соглашения о сопровождении инвестиционных проектов на сумму 12 миллиардов тенге. Планируемая дата ввода в эксплуатацию-2021 год.

Теперь о статистике. По итогам 1 квартала 2020-го в профильном ведомстве выявили 19 преступлений. Львиная доля, а это 84 процента, коррупционные факты. В производстве находилось 42 уголовных дела, 18 из которых, прекратили по реабилитирующим основаниям.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Причиненный ущерб по уголовным делам составил 29,8 млн. тг, возмещено 8,9 млн. тг или 30%, наложен арест на сумму 139,7 млн. тг. Изобличен один из руководителей госорганов.

Всего с начала года к уголовной и административной ответственности привлекли 7 лиц. К слову, это на 3 человека больше, чем за весь 2019-й. Четверых уже приговорили к лишению свободы, а трое — отделались штрафами.

Айгерим Мукашева