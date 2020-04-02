Самоизоляция — один из верных способов защиты от COVID–19

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Имбирный чай, чай с лимоном — это не защита от коронавирусной инфекции. Защита одна единственная — остаться дома.

Только карантин, только самоизоляция. Другого способа защиты нет. Требуется соблюдать все правила, чтобы не заболеть самому и не подвергать риску окружающих. Но понимают это, к сожалению, не все. Ходят в магазин без маски, а в продуктовом толпятся по 15 человек. О расстоянии двух метров и речи нет. Вплотную друг к другу, да так, что яблоку упасть негде. Это громадный риск заражения, — говорят санврачи.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Администрация магазинов, поставьте людей, которые будут выстраивать очереди. Это касается супермаркетов. Маленькие магазины, не впускайте больше 2-3 человек.

По данным ВОЗ, в мире от коронавируса погибли свыше 40 тысяч человек. Львиная доля — люди преклонного возраста и те, кто имеют хронические заболевания. Они в группе риска и должны оставаться дома в самоизоляции. И это уже не рекомендация. А ради тех, для кого вирус может стать смертельным, мы должны соблюдать правила. И, главное, из них — быть дома.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— У молодых это может пройти бессимптомно, в стёртой форме или в виде лёгкого недомогания. Но уязвимые категории: люди старше 65 лет, дети, люди, имеющие хронические заболевания — прекратите приходить в поликлиники. Никаких скринингов, обследований, прививок. Всё это прекращается.

Сейчас мы переходим на совершенно другой режим жизни. И социальная ответственность должна стать выше личных интересов. Мы в ответе не только за себя. Недооценивать ситуацию больше нельзя. Время уговоров и предупреждений прошло.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Если говорят службы, сидеть дома, значит, нужно сидеть дома. Если говорят, что нельзя выходить людям старше 65 лет никуда, значит, не выходите никуда. Если мы говорим, что несовершеннолетние не должны гулять по улицам. Я вчера наблюдала картину, девушки с распущенными волосами, красиво гуляют по улицам. Жесточайшим образом всё это будет пресекаться.

За этим будут следить стражи порядка. 7 заболевших за последние 4 дня. Ситуация в регионе ухудшается, говорят санврачи. Сейчас для нашей области, главное, выявить очаги заражения и прервать все пути передачи. А сделать это можно только, если максимальное число людей останется дома.

Айгерим Мукашева