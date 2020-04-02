С 1 апреля в городе начали дезинфицировать улицы, тротуары, скверы

30 марта обработка улиц и тротуаров была только частью учений. Тогда глава региона Кумар Аксакалов ознакомился с техническими возможностями города, и предупредил, что эта процедура станет обязательной и ежедневной. 1-го апреля на улицы выехали первые поливомоечные машины.

Дулат Шарипов, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Обработкой улиц города занимается у нас 4 организации. Также в резерв мы поставили две организации, также войсковую часть. В случае острой необходимости будем подключать также их. У нас договоры заключены с двумя предприятиями: это ТОО «Кызылжар су» и «Радуга», для предоставления нам воды и дезсредств. Мы просим наших жителей оставаться в домах, не препятствовать нашей работе и отнестись с пониманием.

Чтобы не было путаницы и тем более ДТП во время санобработки, полицейские помогают водителям сориентироваться на дорогах. На некоторых участках движение транспорта будут временно приостанавливать. Это проезжая часть от улицы Жамбыла до Партизанской. Работы ведут здесь ТОО «Коммунхоз Петропавловск» и «Коммунальник». Процесс дезинфекции занимает в среднем 20 минут.

Марта Давлетбаева, руководитель отдела городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг:

— Проводится обработка моющими и дезинфицирующими средствами магистральных улиц города, скверов, парков площадей, а также территорий прилегающих к железнодорожным и автовокзалу. В связи с тем, что там более массовое скопление людей и большая проходимость. Обработка прилегающих территорий к объектам торговли, промышленных предприятий должна проводиться собственниками данных учреждений, не менее 1 раза в сутки.

Несмотря на ограничительные меры, остаются североказахстанцы, которые из-за работы не могут находиться дома, а значит, каждый день ходят по пешеходным дорожкам, которые необходимо обрабатывать.

Не стоит забывать и о тех, кто выходит в магазин или аптеку. В дезинфекции улиц и тротуаров задействовано ТОО «Благоустройство Север». 20 человек и 10 единиц спецтехники.

Батр Машанов, заместитель директора ТОО «Благоустройство Север»:

— Перед тем как обрабатывать улицы штат проводит дезинфекцию сотрудников, автомашин. В день обрабатываем 350 тысяч квадратных метров. Воду подвозят своевременно, смесь делаем на месте. Используем около 20 кубов воды и 2 куба смеси.

Этого количества хватает на обработку скверов. Поливают спецраствором там и скамейки. Каждую из них дезинфицируют в течение 2-3 минут, чтобы у нового вируса, который, как выяснили ученые, быстро оседает на всех поверхностях, не осталось ни малейшего шанса выжить.

Всего в ежедневной обработке городских улиц, тротуаров и скверов, которая начинается с 9 утра и заканчивается примерно в 20:00, задействовано порядка 20 единиц техники.

Дарья Пышмынцева